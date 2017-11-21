СМИ: в США число пострадавших при взрывах на фабрике возросло до 125

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Число пострадавших при взрывах на косметической фабрике в штате Нью-Йорк выросло до 125, один человек погиб, сообщает местное издание Times Herald-Record.

Два взрыва и последовавший за ними пожар произошли на фабрике Verla International в городе Нью-Виндзор в понедельник днем. Ранее сообщалось о 75 раненых.

Представитель больницы сообщил, что всего было принято 125 пациентов, пострадавших при взрыве.

Предприятие Verla International производит лаки для ногтей, лосьоны, духи и другую косметическую продукцию.