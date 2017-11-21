В Киеве рассказали о сотрудничестве с ООН по миротворцам в Донбассе

КИЕВ, 21 ноя — РИА Новости. Киев продолжает активное сотрудничество с ООН по выработке механизма ввода миротворческой миссии ООН на всю территорию Донбасса, заявила первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко на встрече во вторник с делегацией конгресса местных и региональных властей Совета Европы.

Ранее глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что Украина, США, ФРГ и Франция практически разработали совместный проект резолюции ООН по миротворцам в Донбассе. По данным газеты Wall Street Journal, ссылающейся на дипломатические источники в США и ЕС, Вашингтон намерен предложить план по размещению на востоке Украины 20 тысяч международных миротворцев.

"Политик подчеркнула, что сегодня Украина продолжает активное сотрудничество с ООН ради наработки механизма введения миротворческой миссии ООН на всю оккупированную территорию Донбасса", — сообщила пресс-служба парламента по итогам встречи.

По данным пресс-службы, Геращенко также проинформировала о напряженной ситуации с освобождением пленных. "Сегодня в оккупированном Донбассе незаконно удерживаются 158 заложников, их освобождение остается заблокированным уже 14 месяцев", — заявила она.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев на Украину. Однако, по его словам, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях.