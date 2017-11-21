Актриса Мелисса Гилберт обвинила в домогательствах Оливера Стоуна

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Американская актриса Мелисса Гилберт обвинила в домогательствах режиссера Оливера Стоуна, инцидент произошел в во время проб на фильм "Дорз" (1991), в котором актриса так и не снялась, заявила она в эфире радиостанции Sirius XM.

"Он заставил меня прочитать отрывок из сценария во время проб. И он сказал: "я написал сцену специально для тебя."… И вся сцена заключалась в том, что (мой) персонаж стоял на четвереньках и говорил "возьми меня, детка". Это было действительно отвратительно, ужасно", — заявила актриса, добавив, что после этого выбежала из помещения в слезах.

Гилберт заявила, что таким образом режиссер пытался унизить ее, чтобы отомстить за случай, когда Стоун предстал перед публикой в менее выгодном свете, чем актриса.

В последнее время разгорелось множество скандалов, связанных с изнасилованиями или сексуальными домогательствами, в центре которых оказываются известные фигуры шоу-бизнеса и киноиндустрии.