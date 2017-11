Гитарист System of a Down заявил, что опечален смертью Чарльза Мэнсона

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Гитарист американской рок-группы System of a Down Дарон Малакян заявил, что он опечален новостями о смерти известного серийного убийцы Чарльза Мэнсона, который, по словам музыканта, оказал большое влияние на его творчество.

Отбывавший пожизненное заключение американский серийный убийца Чарльз Мэнсон в воскресенье скончался в США на 84 году жизни. В 1969 году Мэнсон вместе с членами своей коммуны убил в Лос-Анджелесе супругу режиссера Романа Полански актрису Шэрон Тэйт и четырех ее знакомых. Также Мэнсон признан виновным в двух других убийствах.

"Было очень грустно узнать о смерти Чарльза Мэнсона. Когда я писал альбом Toxicity, интервью и музыка Мэнсона сильно повлияли на меня как на музыканта. Я назвал одну из песен ATWA в честь созданной Мэнсоном природоохранной организации", — написал Малакян в Facebook.

Музыкант отметил, что его не привлекали убийства, ему было интересно, как Мэнсон выражал свои мысли и взгляды на общество.

К сообщению в Facebook Малакян прикрепил снимок картины, которую нарисовал его отец в стиле Чарльза Мэнсона. Впоследствии картину музыкант использовал как обложку для одной из своих песен.

Американская рок-группа System of a Down была основана в 1992 году Сержем Танкяном и Дароном Малакяном. Дебютный альбом группы вышел в 1998 году, всего коллектив записал пять альбомов. В 2006 году участники приостановили совместную деятельность, чтобы заняться сольными проектами. Группа объявила о воссоединении в 2010 году. System of a Down неоднократно становились номинантами и победителями престижных музыкальных премий, в том числе "Грэмми" и MTV Europe Music Awards.