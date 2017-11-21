Число жертв взрыва автомобиля в Ираке увеличилось до 23, сообщил источник

КАИР, 21 ноя — РИА Новости. Число жертв в результате подрыва начиненного взрывчаткой автомобиля во вторник в городе Туз-Хурмату на северо-востоке Ирака возросло до 23 человек, число раненых составило около 60, заявил РИА новости источник в полиции.

"Смертник взорвал начиненный взрывчаткой автомобиль на рынке Аль-Махдар в военном квартале в центре города Туз-Хурмату, в результате чего 23 человека погибли и 60 получили ранения", — сообщил источник.

По словам собеседника агентства, еще пять человек числятся пропали без вести. Раненых в результате взрыва отправляют в больницу Киркука, так как местная городская больница уже переполнена.

Ранее сообщалось о 20 жертвах и около 40 раненых.

Город Туз-Хурмату расположен на территории мухафазы Салах-эд-Дин. Ранее во вторник высокопоставленный источник в органах безопасности сообщил РИА Новости, что иракская армия намерена начать на этой неделе операцию по уничтожению остатков ИГ* в стране в провинции Салах-эд-Дин.

*Террористическая организация, запрещенная в России