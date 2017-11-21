При обстреле силовиками Докучаевска ранена женщина, сообщили в ДНР

ДОНЕЦК, 21 ноя — РИА Новости. Женщина ранена в результате обстрела со стороны украинских силовиков в подконтрольном самопровозглашенной Донецкой народной республике Докучаевске, сообщили во вторник журналистам в оперативном командовании ДНР.

"Сегодня во время обстрела карателями ВС Украины города Докучаевска получила ранение в своей квартире по улице Ленина мирная жительница 1965 года рождения. В настоящий момент пострадавшей оказана медицинская помощь", — сказал представитель командования.

По информации представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, женщина получила осколочное ранение грудной клетки. На данный момент обстрел продолжается.

Докучаевск находится в 40 километрах к югу от Донецка. Город численностью около 25 тысяч человек находится у линии соприкосновения и регулярно подвергается обстрелам. Здесь расположен флюсо-доломитный комбинат, который до конфликта в Донбассе считался одним из крупнейших в Европе.