Премьер Ирака объявил о военном поражении ИГ*

КАИР, 21 ноя — РИА Новости. Ирак нанес военное поражение ИГ*, однако окончательная победа будет объявлена после зачистки пустынных районов страны, заявил иракский премьер-министр Хейдар аль-Абади, речь которого транслировало национальное телевидение.
"Окончательную победу над ИГ* мы объявим после того, как закончим преследование их разрозненных сил в пустыне", — добавил аль-Абади.
В то же время, он предостерег, что "политические разногласия позволят ИГ* совершать новые теракты".
*Запрещенная в России террористическая организация