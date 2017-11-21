Премьер Ирака объявил о военном поражении ИГ*

Иракские военные в провинции Анбар в районе ирако-сирийской границы. Архивное фото

Иракские военные в провинции Анбар в районе ирако-сирийской границы. Архивное фото

КАИР, 21 ноя — РИА Новости. Ирак нанес военное поражение ИГ*, однако окончательная победа будет объявлена после зачистки пустынных районов страны, заявил иракский премьер-министр Хейдар аль-Абади, речь которого транслировало национальное телевидение.

"Организации ИГ* было нанесено военное поражение в Ираке", — сказал иракский премьер. По его словам, с террористами ИГ* удалось справиться силами иракцев, поскольку "никаких других сил на территории Ирака нет".

"Окончательную победу над ИГ* мы объявим после того, как закончим преследование их разрозненных сил в пустыне", — добавил аль-Абади.

В то же время, он предостерег, что "политические разногласия позволят ИГ* совершать новые теракты".

*Запрещенная в России террористическая организация