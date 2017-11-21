В "Фарнборо" прокомментировали запрет на участие российской военной техники

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Организаторы международного авиасалона "Фарнборо" прокомментировали информацию о запрете на участие в выставке российской военной техники. Представитель мероприятия заявила РИА Новости, что ограничения продиктованы указаниями британской организации по контролю за экспортом.

По ее словам, эти меры связаны с эмбарго Евросоюза на импорт оружия и военной техники в Россию и из России.

"И мы рады приветствовать всех участников выставки, российских и других, кто выполняет эти требования", — добавила собеседница агентства.

Она подчеркнула, что участие России в авиасалоне очень важно для "Фарнборо".

"На авиасалоне-2016 мы принимали значительное количество российских участников, в том числе "Ильюшин", "Иркут", "Ростех", "Сухой", "Вертолеты России", "ОАК", группу компаний "Волга — Днепр", равно как и отдельный российский павильон в зале номер 1, и ожидаем аналогичное участие России в 2018 году", — сказала собеседница агентства.

На предыдущем авиасалоне Россия также представляла только гражданскую технику.

Мало экономических выгод

Ограничения для России уже прокомментировали в Госдуме. По мнению главы комиссии по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса Владимира Гутенева, авиакосмический салон "Фарнборо" в Великобритании содержит мало экономических выгод, но много отрицательных моментов.

"В последнее время участие в таких авиасалонах, как Фарнборо, Ле Бурже, часто сопровождалось недостойным поведением принимающей стороны. Возникали проблемы с визами, с вывозом экспонатов", — сказал Гутенев, выразив мнение, что "у российских корпораций изначально было намерение не участвовать в авиасалоне, так как экономических выгод мало, а суеты и недоброжелательства — много".

По его словам, "вероятно, принимающая сторона решила опередить нас в информационном плане — сказать, что не планируют приглашать представителей России".

Депутат также заявил, что, "не участвуя в авиасалоне лучшими своими пилотажными группами, мы довольно серьезно снизим зрелищную составляющую выставки".

Геоэкономическая война

Его мнение разделил военный политолог Александр Перенджиев. По его словам, без участия российской военной техники интерес к авиасалону будет потерян. Это связано с тем, что у стендов с российской техникой больше всего посетителей, среди которых американцы, британцы, немцы и французы.

" Они ходят там с открытым ртом, и это факт. Но здесь, видимо, не хотят, чтобы понимали, что Россия действительно великая держава, в том числе и в вопросах развития своей авиационной и другой техники", — пояснил политолог в эфире радио Sputnik.

Он также подчеркнул, что ограничения для российских участников — это проявление не просто недобросовестной конкуренции, но и геоэкономической войны.

"Нам надо учиться этому противостоять, потому что никакое ВТО нам здесь не поможет. Хотя казалось бы: ВТО — это система прозрачных, добросовестных правил. Но получается, что этот международный инструмент в данном случае не может препятствовать этой геоэкономической войне. И пожаловаться, по сути, некому. Здесь, как говорится, надо научиться воевать и побеждать. Другого выхода нет", — подчеркнул эксперт.

Позиции России на рынке военной техники

Официальный представитель Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) отметил, в свою очередь, что запрет выставлять военную технику на "Фарнборо" не подорвет позиции России на рынке вооружений.

"Недружественные действия администрации "Фарнборо" никоим образом не повлияют на устойчивое положение России на мировом рынке авиатехники. Мы занимаем здесь устойчивое второе место — постоянно расширяется география и стоимостные параметры поставок. Тем более, наши основные рынки сбыта военной авиатехники находятся не в Европе — это Азиатско-Тихоокеанский регион, Ближний Восток и Латинская Америка", — сказал представитель ЦАМТО РИА Новости.

Собеседник агентства подчеркнул, что в результате операции ВКС в Сирии во многих странах наблюдается новый всплеск интереса к российским боевым самолетам, в частности к истребителям Су-35 и Су-30СМ, истребителям-бомбардировщикам Су-34, а также высокоточным авиационным средствам поражения.