РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

В "Фарнборо" прокомментировали запрет на участие российской военной техники

18:2021.11.2017
(обновлено: 18:22 21.11.2017)
01423426
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкПавильоны компаний Рособоронэкспорт и Ростех на авиационно-космическом салоне Фарнборо. Архивное фотоПавильоны компаний Рособоронэкспорт и Ростех на авиационно-космическом салоне Фарнборо. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Организаторы международного авиасалона "Фарнборо" прокомментировали информацию о запрете на участие в выставке российской военной техники. Представитель мероприятия заявила РИА Новости, что ограничения продиктованы указаниями британской организации по контролю за экспортом.

Пилотажная группа Стрижи во время выступления на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2015 в подмосковном Жуковском
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Реактивные танцоры. Чем знамениты пять лучших групп высшего пилотажа

По ее словам, эти меры связаны с эмбарго Евросоюза на импорт оружия и военной техники в Россию и из России.

"И мы рады приветствовать всех участников выставки, российских и других, кто выполняет эти требования", — добавила собеседница агентства.
Она подчеркнула, что участие России в авиасалоне очень важно для "Фарнборо".

"На авиасалоне-2016 мы принимали значительное количество российских участников, в том числе "Ильюшин", "Иркут", "Ростех", "Сухой", "Вертолеты России", "ОАК", группу компаний "Волга — Днепр", равно как и отдельный российский павильон в зале номер 1, и ожидаем аналогичное участие России в 2018 году", — сказала собеседница агентства.

На предыдущем авиасалоне Россия также представляла только гражданскую технику.

Мало экономических выгод

Ограничения для России уже прокомментировали в Госдуме. По мнению главы комиссии по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса Владимира Гутенева, авиакосмический салон "Фарнборо" в Великобритании содержит мало экономических выгод, но много отрицательных моментов.

Стенд Объединенной судостроительной корпорации на Международном Военно-Морском салоне в Санкт-Петербурге. 28 июня 2017
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Страны Азии и Америки интересуются российской военно-морской техникой

"В последнее время участие в таких авиасалонах, как Фарнборо, Ле Бурже, часто сопровождалось недостойным поведением принимающей стороны. Возникали проблемы с визами, с вывозом экспонатов", — сказал Гутенев, выразив мнение, что "у российских корпораций изначально было намерение не участвовать в авиасалоне, так как экономических выгод мало, а суеты и недоброжелательства — много".

По его словам, "вероятно, принимающая сторона решила опередить нас в информационном плане — сказать, что не планируют приглашать представителей России".

Депутат также заявил, что, "не участвуя в авиасалоне лучшими своими пилотажными группами, мы довольно серьезно снизим зрелищную составляющую выставки".

Геоэкономическая война

Его мнение разделил военный политолог Александр Перенджиев. По его словам, без участия российской военной техники интерес к авиасалону будет потерян. Это связано с тем, что у стендов с российской техникой больше всего посетителей, среди которых американцы, британцы, немцы и французы.

Истребитель-бомбардировщик Lockheed Martin F-35
© AP Photo / LM Ottero
Зачем "к порогу России" пригнали американские истребители F-35

" Они ходят там с открытым ртом, и это факт. Но здесь, видимо, не хотят, чтобы понимали, что Россия действительно великая держава, в том числе и в вопросах развития своей авиационной и другой техники", — пояснил политолог в эфире радио Sputnik.

Он также подчеркнул, что ограничения для российских участников — это проявление не просто недобросовестной конкуренции, но и геоэкономической войны.

"Нам надо учиться этому противостоять, потому что никакое ВТО нам здесь не поможет. Хотя казалось бы: ВТО — это система прозрачных, добросовестных правил. Но получается, что этот международный инструмент в данном случае не может препятствовать этой геоэкономической войне. И пожаловаться, по сути, некому. Здесь, как говорится, надо научиться воевать и побеждать. Другого выхода нет", — подчеркнул эксперт.

Позиции России на рынке военной техники

Официальный представитель Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) отметил, в свою очередь, что запрет выставлять военную технику на "Фарнборо" не подорвет позиции России на рынке вооружений.

Многоцелевой истребитель Typhoon. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Британия отправит истребители в Румынию из-за "самоуверенной России"

"Недружественные действия администрации "Фарнборо" никоим образом не повлияют на устойчивое положение России на мировом рынке авиатехники. Мы занимаем здесь устойчивое второе место — постоянно расширяется география и стоимостные параметры поставок. Тем более, наши основные рынки сбыта военной авиатехники находятся не в Европе — это Азиатско-Тихоокеанский регион, Ближний Восток и Латинская Америка", — сказал представитель ЦАМТО РИА Новости.

Собеседник агентства подчеркнул, что в результате операции ВКС в Сирии во многих странах наблюдается новый всплеск интереса к российским боевым самолетам, в частности к истребителям Су-35 и Су-30СМ, истребителям-бомбардировщикам Су-34, а также высокоточным авиационным средствам поражения.

Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена