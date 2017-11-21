Киев приравнял пострадавших на "евромайдане" к участникам боевых действий

Участники акций в поддержку евроинтеграции Украины на улице Грушевского в Киеве. Архивное фото

Участники акций в поддержку евроинтеграции Украины на улице Грушевского в Киеве. Архивное фото

КИЕВ, 21 ноя — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что подписал закон, согласно которому пострадавшие в ходе "евромайдана" будут получать льготы, как участники боевых действий.

Ранее Порошенко сообщил, что пострадавшие в ходе "евромайдана" получат статус участников боевых действий, и пообещал подписать соответствующий закон.

"Тем, кто на баррикадах Майдана получил ранения или потерял здоровье, отныне предоставляется статус участника боевых действий. Сегодня подписал соответствующий закон", — написал президент на своей странице в Facebook.

Украина 21 ноября отмечает "День достоинства и свободы", посвященный годовщине начала акций протеста в Киеве в 2013 году ("евромайдана").

На минувшей неделе Верховная рада внесла изменения в закон "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", согласно которому пострадавшие в ходе "евромайдана" получат льготы, как участники боевых действий, в частности, льготы при оплате услуг ЖКХ, бесплатные лекарства и медицинские услуги, обследования. А также денежные выплаты, бесплатный проезд, бесплатное санаторно-курортное лечение и другие. Инвалидам положен еще более широкий список льгот.

Главная киевская площадь — майдан Незалежности (площадь Независимости) — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Результатом столкновений, в ходе которых оппозиция неоднократно применяла огнестрельное оружие и "коктейли Молотова", стали десятки человеческих жертв с обеих сторон.

Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента — экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут", которые отрицают причастность к убийствам. Янукович заявлял, что не отдавал приказа стрелять по мирным митингующим и даже отдал указание вывести все подразделения милиции из Киева.