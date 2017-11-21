Оператор не смог сдержать эмоций из-за помешавшего съемке автобуса

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Оператор американского канала The Weather Channel вел прямую трансляцию с места сноса стадиона Georgia Dome в Атланте, но в самый важный момент обзор ему загородил автобус.

Оператор не смог сдержать негодования по этому поводу.

"Нет, автобус! Убирайся прочь! Автобус! Черт! Убирайся с дороги, автобус! Ты же… Ты.. Ты.. Аааа! Что за черт! Черт", — возмущался он.

Автобус простоял несколько секунд и проехал дальше. В кадр попало уже разрушенное здание.

В соцсетях многие пользователи поддержали упустившего момент оператора.

"Пожалуйста, не увольняйте этого оператора! Он ведь взаправду снова объединил Америку, пусть и всего лишь на мгновение", — написал Shawn in Daytona.

"Оператор The Weather Channel, ни снег, ни мокрый снег, ни автобус никогда не принизят значимость вашего репортажа", — пишет Beverly.

Некоторые, однако, отметили, что ракурс подобран не очень удачно: по трассе в любой момент мог кто-нибудь проехать.

Georgia Dome построили в 1992 году за 214 миллионов долларов. Спустя 25 лет рядом с ним возвели более дорогой и современный стадион, а этот решили взорвать с помощью двух тонн взрывчатки.