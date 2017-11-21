Осужденный узнал в сокамернике мужчину, изнасиловавшего его 34 года назад

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Жителя Манчестера осудили за изнасилование, которое он совершил свыше 30 лет назад. По иронии судьбы, в камере, куда он попал за нападение на жену, оказалась его бывшая жертва, пишет Daily Mail.

В 1981 году 15-летний Гэри Моттерхед подрабатывал, присматривая за соседскими детьми. Однажды его пригласили посидеть с шестилетним мальчиком, родителям которого пришлось отлучиться из дому. Гэри пришел на работу с сидром, напоил ребенка и принудил его к сексуальному контакту. Он приходил "присматривать" за мальчиком еще несколько раз вплоть до 1983 года. Подросток шантажировал ребенка, угрожая изнасиловать его старшую сестру, если он расскажет кому-то об их "маленькой тайне".

Мужчина был уверен, что никогда не понесет наказание. Однако в 2015 году его задержали по подозрению в избиении жены. Гэри поместили в изолятор, где уже находился мужчина, обвиняемый в краже со взломом.

Сокамерник вначале не обратил на Гэри внимание, однако спустя некоторое время начал узнавать в нем человека, который насиловал его в детстве. Мужчина рассказал о своих подозрениях охране, и делом заинтересовались правоохранительные органы.

В результате Моттерхеда приговорили к шести годам тюрьмы. Суд учел, что на момент совершения преступления он был несовершеннолетним, а также тот факт, что на протяжении всех последующих лет он не был замешан в сексуальных преступлениях.

Потерпевший рассказал, что так и не смог оправиться от пережитого и уже в подростковом возрасте пристрастился к алкоголю, наркотикам и связался с криминалом. Семье он рассказал, что произошло, только в 2001 году, однако взял с родных слово молчать о случившемся.

"Я всю жизнь прожил с этой тайной. Тюрьма была последним местом, где я ожидал тебя увидеть", — обратился потерпевший к своему насильнику в зале суда.