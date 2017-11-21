В Молдавии в крови погибшего из-за ДТП ребенка нашли алкоголь

КИШИНЕВ, 21 ноя – РИА Новости. В крови четырехмесячного ребенка, погибшего в молдавском селе в результате наезда автомобиля, специалисты нашли 0,44 промилле алкоголя, повторная экспертиза проводиться не будет, заявил во вторник РИА Новости начальник районной прокуратуры Штефан-Водэ Петр Тофан.

Инцидент произошел 20 августа в селе Брезоая Штефан-Водского района. Местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сбил коляску с ребенком, которая находилась на обочине сельской дороги. Четырехмесячный мальчик скончался по дороге в больницу от полученных травм.

"В крови младенца обнаружили 0,44 промилле алкоголя. Повторную экспертизу нет смысла назначать, потому что это не повлияет ни на квалификацию деяния, совершенного обвиняемым, это вообще ни на что не влияет. В соответствии с заключением экспертов, это количество алкоголя очень малое и может быть обнаружено в крови любого человека, который абсолютно трезв", — сказал прокурор.

По его словам, местный житель, который находился за рулем в момент наезда, находится в статусе обвиняемого. "Будем требовать, чтобы он был признан виновным и осужден на срок, предусмотренный законом", — добавил собеседник агентства.

Он отметил, что дело проходит по двум статьям Уголовного кодекса. Речь едет о статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством", что привело к смерти человека, совершенное в состоянии опьянения, санкции предусматривают четыре-восемь лет тюрьмы, а также о статье "Оставление места транспортного происшествия", предусматривающей штраф в 550-850 условных единиц или неоплачиваемый труд в пользу общества, или тюремный сроком до двух лет.

Как заявила бабушка погибшего мальчика в комментарии Sputnik Молдова , она не исключает, что произошел сговор в пользу подозреваемого. По ее мнению, таким образом обидчики пытаются бросить тень на мать ребенка, так как она кормила малыша грудью. "Получается, что из мамы хотят сделать алкоголика. Мол, она невменяема и оставила коляску. Это делается, чтобы снизить срок подсудимому", — заявила она.

Согласно действующему в Молдавии положению о порядке проведения теста на алкоголь и медицинского освидетельствования, концентрация алкоголя от 0,3 до 0,5 промилле в крови соответствует минимальной степени опьянения.

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