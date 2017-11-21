Востоковед рассказал, что написано на картине, подаренной Путину Асадом

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад подарил российскому лидеру Владимиру Путину картину, на которой современным каллиграфическим шрифтом написан благодарственный текст, сказал РИА Новости ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Беляков.

Накануне Асад посетил Сочи, где провел переговоры с Путиным и руководством министерства обороны и Генштаба ВС РФ. На встречах Асад поблагодарил российское руководство за "спасение Сирии". В ходе переговоров Асад преподнес Путину в подарок картину, на которой в традиционной для арабского Востока манере написан небольшой текст. Вручение подарка транслировалось российскими телеканалами.

"В силу нечеткого изображения я не могу разобрать полный текст, но похоже, что он благодарственный. Искусство каллиграфии — традиционное для сирийцев и для арабов вообще. Но эта картина написано немного не так, как они обычно пишут, написание несколько изменено", — сказал востоковед.

Он отметил, что в тексте встречаются слова "дружественный" и "арабский". По словам востоковеда, подаренная картина "не совсем каллиграфия, но есть отдельные каллиграфические элементы в написании букв".

"Видимо, это современное искусство. Вообще они любят писать и писать красиво, но чаще всего пишут суры из Корана, а здесь непохоже. Это современный текст, в котором высказываются какие-то слова благодарности, и весь текст довольно доброжелателен и "спасибоговорящий" за ту помощь, которую мы им оказываем", — подчеркнул арабист.

На встрече в Сочи Асад и Путин также обсудили обсудили борьбу с терроризмом и политическое урегулирование конфликта в САР.