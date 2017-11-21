Дамаск осудил результаты заседания ЛАГ

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Сирия осудила результаты прошедшей в воскресенье встречи Лиги арабских государств (ЛАГ), назвав организацию "инструментом нефтяных шейхов", сообщает во вторник сирийское информационное агентство САНА со ссылкой на источник в МИД САР.

Экстренная встреча совета ЛАГ на уровне глав МИД прошла в воскресенье в Каире, на ней обсуждали вмешательство Ирана в дела стран региона. С просьбой ее проведения выступила Саудовская Аравия. В итоговом заявлении участники встречи "осудили иранское вмешательство в дела арабских стран".

"Сирия осуждает то, что произошло на встрече министров иностранных дел государств ЛАГ, и тот ужасный уровень, до которого скатилась ЛАГ, так, что она стала инструментом, которым правят деньги нефтяных шейхов", — заявил источник в сирийском МИД.

Чиновник также отметил, что для защиты интересов нации и поддержания общей безопасности не надо создавать себе врагов по наущению внешних сил и в угоду Израилю. "Арабский народ, который был свидетелем событий так называемой арабской весны, прекрасно знает, что сделали Хезболла и Иран, борясь с терроризмом, и те жертвы, которые они принесли", — сказал источник, добавив, что тот, кто проводит геноцид йеменского народа не имеет права говорить о безопасности нации, так как сам является угрозой ее благополучию.

Ранее в понедельник президент Ирана Хасан Роухани раскритиковал Лигу арабских государств (ЛАГ), назвав ее "старой и изношенной" организацией.

Йеменские повстанцы-хуситы в начале этого месяца запустили ракету дальностью полета 750 километров по цели в Саудовской Аравии. Эр-Рияд обвинил Тегеран в причастности к ракетному обстрелу из Йемена, назвав произошедшее "возмутительным актом военной агрессии со стороны иранского режима".

В соседнем с Саудовской Аравией Йемене с 2014 года продолжается внутренний конфликт с участием с одной стороны повстанцев-хуситов из шиитского движения "Ансар Алла" и лояльной экс-президенту Али Абдалле Салеху части армии, а с другой — правительственных войск и ополчения, лояльных действующему президенту Абд Раббу Мансуру Хади. С 2015 года арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией оказывает военную поддержку проправительственным силами. Считается, что хуситам, которые контролируют столицу Йемена Сану и значительную территорию страны, негласную поддержку оказывает Иран.