Киев потребовал отменить призыв жителей Крыма на службу в российскую армию

Военнослужащий на фестивале Армия России в Москве. архивное фото

Военнослужащий на фестивале Армия России в Москве. архивное фото

КИЕВ, 21 ноя — РИА Новости. МИД Украины выразил протест в связи с призывом в Российской Федерацией на военную службу проживающих в Крыму, потребовал отменить это решение.

"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с призывом Российской Федерацией на военную службу граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории АР Крым и в городе Севастополь", — говорится в заявлении.

МИД Украины потребовал от РФ отменить незаконное, по мнению украинской стороны, решение о призыве на военную службу крымчан.

Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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