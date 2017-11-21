В Польше отвергли обвинения в вырубке Беловежской пущи

ВАРШАВА, 21 ноя — РИА Новости. Польша никогда не проводила вырубку Беловежской пущи, заявил министр окружающей среды Польши Ян Шишко на пресс-конференции во вторник в Варшаве.

Суд ЕС в понедельник пригрозил Польше штрафом в размере минимум 100 тысяч евро в день в пользу Еврокомиссии за вырубку Беловежской пущи, которую он потребовал остановить ранее, говорится в сообщении пресс-службы суда.

"Мы никогда не начинали так называемой вырубки. Мы только проводили мероприятия охранные", — сказал Шишко.

Он пояснил, что на польской территории Пуши находится около 1,5 миллиона мертвых сухих деревьев, что составляет около 8% пущи.

В свою очередь генеральный директор Государственных лесов Польши Кондрад Томашевски заявил, что законодательством ЕС допускается продолжение деятельности, направленной на обеспечение безопасности. При этом он уверен, что решения о мероприятиях в части обеспечения безопасности должен принимать лесник, работающий на месте.

Вице-председатель суда ЕС в предварительном порядке запретил Польше вырубку Беловежской пущи 27 июля 2017 года на основании иска, поданного Еврокомиссией. Варшава ответила на претензии суда ЕС, отметив, что вырубаются только "угрожающие общественной безопасности", а также "мертвые и ослабленные" деревья.

По данным СМИ, в документе указывается, что потери Польши из-за временного запрета вырубки могут достичь 3,2 миллиарда злотых (почти 900 миллионов долларов).

Выступая в Европарламенте 6 ноября, первый вице-председатель ЕК Франц Тиммерманс заявил, что "комиссия располагает многочисленными указаниями на то, что вырубка продолжилась и после постановления Суда ЕС от 27 июля".

Польская сторона приняла решение о санитарной вырубке части Беловежской пущи, которая не является территорией заповедника. Сообщалось, что причиной такого решения стала безуспешная борьба лесников с жуком-короедом, уничтожающим деревья.

Беловежская пуща, через которую проходит граница между Белоруссией и Польшей, является крупнейшим остатком первобытного леса в Европе. На польской территории находится Беловежский национальный парк, включенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО.