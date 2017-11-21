МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. На борту аргентинской подводной лодки "Сан-Хуан", которую безрезультатно пытаются обнаружить с 15 ноября, находятся 44 члена экипажа. Среди них Элиана Мария Кравчик (Eliana Maria Krawczyk) — первая в истории Аргентины женщина-подводник в звании офицера, которую на родине прозвали "королевой морей".

Субмарина "Сан-Хуан" перестала выходить на связь 15 ноября на пути из порта Ушуайя в город Мар-дель-Плата. Запасов кислорода на борту подлодки хватит на шесть дней. Ранее сообщалось, что в момент последнего выхода на связь экипаж субмарины сообщил об аварии.

Пропавшая подлодка была построена в Германии и включена в состав ВМС Аргентины в 1985 году. Ее длина составляет 66 метров, субмарина развивает скорость до 25 узлов.

Решение о службе

Как сообщило местное издание La Nación, Элиана Мария Кравчик решила пойти на службу в ВМС в 2004 году после того, как она, будучи в своем родном городе Обера, увидела интернет-рекламу о наборе в команду военно-морского флота. Издание отмечает, что до того она планировала изучать инженерное дело в родной провинции Мисьонес. В тот же год Кравчик приняла присягу в городе Мар-дель-Плата, где впервые и увидела подводную лодку.

Eliana María Krawczyk, la primera submarinista en obtener el cargo de oficial de la historia argentina, es la mujer integrante de la dotación de 44 marinos del ARA San Juan pic.twitter.com/B4HlL0i01D — Barbie #AraSanJuan ⚓ (@Bar2015ar) 18 ноября 2017 г.

В 2012 году Элиана Мария Кравчик окончила школу дайверов и подводников.

До поездки в Мар-дель-Плата она не выезжала из провинции Мисьонес и даже никогда не видела моря, отмечалось в репортаже журнала Viva, опубликованном в 2015 году.

Как пишет издание Primera Edición, на подлодке "Сан-Хуан" женщина отвечала за вооружение. Однако, как говорила сама Элиана, ее цель — однажды стать капитаном субмарины. Она призывала всех женщин без страха идти по жизни, потому что каждая "может делать то же самое, что делает мужчина в сфере, традиционно считающейся мужской".

Дело, которое нравится

"Она там (на подлодке. — Прим. ред.), потому что это то, что ей действительно нравится. Многие думают, что подводники зарабатывают много денег и что она пошла туда именно из-за заработка, но это не так. Это сложная жизнь", — приводит издание Primera Edición слова Роберто Кравчика — брата женщины-подводника.

Говоря о жизненном пути Элианы, ее брат отметил, что она "выбрала работу подводника и ей нравится жизнь". По фотографиям, которые Кравчик присылает из своих поездок и путешествий, можно видеть, "насколько она довольна своей работой", считает Роберто.

Он также рассказал изданию, что был на связи с сестрой, пока она вместе с командой находилась в Ушуайе, где подлодка встала на ремонт. После этого, по его словам, они не общались.

Как заявляла ранее сама Элиана Мария Кравчик, служба на подводной лодке стала для нее своеобразным вызовом.

"Служба на подлодке привлекла мое внимание. Мне понравилось, потому что это было чем-то неизвестным и необычным. С того самого момента я решила, что стану женщиной-подводником, потому что таких еще не было. Тогда я восприняла это как вызов", — цитируют ее слова местные СМИ.