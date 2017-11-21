РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

На борту пропавшей подлодки находится первая женщина-офицер ВМС Аргентины

Сюжет:
Инцидент с аргентинской подлодкой (24)
16:4621.11.2017
(обновлено: 17:33 21.11.2017)
011920
© REUTERS / Ministerio de Defensa de ArgentinaПервая в истории Аргентины женщина-подводник, член экипажа пропавшей подводной лодки Сан-Хуан Элиана Мария КравчикПервая в истории Аргентины женщина-подводник, член экипажа пропавшей подводной лодки Сан-Хуан Элиана Мария Кравчик
© REUTERS / Ministerio de Defensa de Argentina

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. На борту аргентинской подводной лодки "Сан-Хуан", которую безрезультатно пытаются обнаружить с 15 ноября, находятся 44 члена экипажа. Среди них Элиана Мария Кравчик (Eliana Maria Krawczyk) — первая в истории Аргентины женщина-подводник в звании офицера, которую на родине прозвали "королевой морей".

Подводная лодка Сан-Хуан ВМС Аргентины. Архивное фото
© AP Photo / Argentina Navy
Адмирал рассказал, как нужно искать пропавшую аргентинскую подлодку

Субмарина "Сан-Хуан" перестала выходить на связь 15 ноября на пути из порта Ушуайя в город Мар-дель-Плата. Запасов кислорода на борту подлодки хватит на шесть дней. Ранее сообщалось, что в момент последнего выхода на связь экипаж субмарины сообщил об аварии.

Пропавшая подлодка была построена в Германии и включена в состав ВМС Аргентины в 1985 году. Ее длина составляет 66 метров, субмарина развивает скорость до 25 узлов.

Решение о службе

Как сообщило местное издание La Nación, Элиана Мария Кравчик решила пойти на службу в ВМС в 2004 году после того, как она, будучи в своем родном городе Обера, увидела интернет-рекламу о наборе в команду военно-морского флота. Издание отмечает, что до того она планировала изучать инженерное дело в родной провинции Мисьонес. В тот же год Кравчик приняла присягу в городе Мар-дель-Плата, где впервые и увидела подводную лодку.

В 2012 году Элиана Мария Кравчик окончила школу дайверов и подводников.

До поездки в Мар-дель-Плата она не выезжала из провинции Мисьонес и даже никогда не видела моря, отмечалось в репортаже журнала Viva, опубликованном в 2015 году.

Как пишет издание Primera Edición, на подлодке "Сан-Хуан" женщина отвечала за вооружение. Однако, как говорила сама Элиана, ее цель — однажды стать капитаном субмарины. Она призывала всех женщин без страха идти по жизни, потому что каждая "может делать то же самое, что делает мужчина в сфере, традиционно считающейся мужской".

Дело, которое нравится

"Она там (на подлодке. — Прим. ред.), потому что это то, что ей действительно нравится. Многие думают, что подводники зарабатывают много денег и что она пошла туда именно из-за заработка, но это не так. Это сложная жизнь", — приводит издание Primera Edición слова Роберто Кравчика — брата женщины-подводника.

Говоря о жизненном пути Элианы, ее брат отметил, что она "выбрала работу подводника и ей нравится жизнь". По фотографиям, которые Кравчик присылает из своих поездок и путешествий, можно видеть, "насколько она довольна своей работой", считает Роберто.

© REUTERS / Armada ArgentinaПодводная лодка "Сан-Хуан" ВМС Аргентины
© REUTERS / Armada Argentina
Подводная лодка "Сан-Хуан" ВМС Аргентины

Он также рассказал изданию, что был на связи с сестрой, пока она вместе с командой находилась в Ушуайе, где подлодка встала на ремонт. После этого, по его словам, они не общались.

Подводная лодка Сан-Хуан ВМС Аргентины
© AP Photo / Argentina Navy
Экипаж аргентинской подводной лодки сообщал об аварии в день исчезновения

Как заявляла ранее сама Элиана Мария Кравчик, служба на подводной лодке стала для нее своеобразным вызовом.

"Служба на подлодке привлекла мое внимание. Мне понравилось, потому что это было чем-то неизвестным и необычным. С того самого момента я решила, что стану женщиной-подводником, потому что таких еще не было. Тогда я восприняла это как вызов", — цитируют ее слова местные СМИ.

Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена