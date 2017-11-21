Руслана призвала украинцев "снять с себя шаровары"

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Украинская певица, победительница Евровидения-2004 Руслана в программе "Свобода слова" телеканала ICTV выступила против украинизации страны.

Певица вспомнила свое выступление в Краматорске, где, по ее словам, люди ходили с сине-желтыми флагами. "У меня нет ни иллюзий, ни стереотипов, что там что-то нужно украинизировать", — заявила она.

Она сравнила украинизацию с русификацией, когда украинцам якобы "навязывали контент, фильмы" и переписывали историю.

С точки зрения Русланы, украинцы нуждаются в новом образе для своей страны, который был бы связан не только с вышиванками.

"Я ждала после Майдана реальную культурную революцию. <…> Я очень счастлива, что у нас есть день вышиванки. Но не ругайте меня и тем более потом не критикуйте в соцсетях — давайте снимем с себя шаровары", — сказала она.