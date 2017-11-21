На задержанных в Киеве активисток Femen составили протоколы о хулиганстве

КИЕВ, 21 ноя — РИА Новости. Сотрудники Печерского управления полиции составили административные протоколы по статье "мелкое хулиганство" в отношении активисток скандально известного движения Femen, задержанных во время акции протеста у администрации президента Украины, сообщила РИА Новости пресс-офицер полиции Оксана Тыщенко во вторник.

Активистки скандально известного движения Femen неподалеку от здания администрации президента Украины в Киеве устроили акцию протеста, приуроченную ко "Дню достоинства и свободы". Две девушки обнажили грудь на улице Банковой возле кордона силовиков, охраняющего проход во двор администрации президента, на их телах были надписи "Dream 2013 — Free" и "Real 2017 — Roshen". Акция длилась не более минуты, так как активисток задержала полиция.

"На задержанных были составлены админпротоколы по статье 173 "мелкое хулиганство" Кодекса Украины об административных нарушениях (КУоАН), после этого их отпустили", — сказала Тыщенко.

Согласно КУоАН, активисткам грозит наказание в виде штрафа от трех до семи необлагаемых минимумов доходов граждан (51-119 гривен, что составляет 1,9 – 4,4 доллара по текущему курсу Нацбанка Украины), исправительные работы на срок от одного до двух месяцев с отчислением двадцати процентов заработка или административный арест на срок до пятнадцати суток.