В Зимбабве началось заседание по обсуждению импичмента

ХАРАРЕ, 21 ноя — РИА Новости. Заседание парламента Зимбабве, на котором, возможно, будет дан старт процедуре импичмента президента Роберта Мугабе, началось во вторник днем в столице страны, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее правящая партия страны "Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт" (ZANU-PF) постановила начать процедуру импичмента в парламенте после того, как Мугабе отказался уходить в отставку добровольно.

Как передает с места событий корреспондент РИА Новости, напротив здания парламента собралась большая толпа, которая требует импичмента Мугабе.

В минувшую среду военные взяли под контроль телецентр в столице Зимбабве Хараре и резиденцию Мугабе. Президент в телефонной беседе со своим коллегой из ЮАР Джейкобом Зумой подтвердил, что военные удерживают его под домашним арестом. Восемь из десяти провинциальных координационных комитетов партии призвали Мугабе покинуть пост президента страны и лидера партии.

Члены центрального комитета партии на специальном заседании сняли Мугабе с руководящих постов партии и призвали его подать в отставку с поста президента страны до полудня понедельника. Мугабе в ходе обращения к нации не стал заявлять об отставке, а также сообщил, что будет председательствовать на съезде партии через несколько недель.