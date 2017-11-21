Парубий обвинил Россию в ухудшении отношений Украины и Белоруссии

КИЕВ, 21 ноя — РИА Новости. Спикер украинского парламента Андрей Парубий обвинил Россию в ухудшении отношений между Киевом и Минском.

По словам Парубия, Украина пытается наладить сотрудничество с Белоруссией, однако руководство этой страны "постоянно находится" под давлением российских властей, которое "не проходит бесследно".

"Влияние политики Кремля и Путина на Белоруссию увеличивается. Очевидно, с этим и связаны недружественные действия белорусской власти относительно Украины", — сказал спикер журналистам, трансляцию их общения вел телеканал "112 Украина".

Парубий уверен, что Киев должен поддерживать "демократические процессы" в Белоруссии.

Накануне в Минске подтвердили задержание украинского журналиста Павла Шаройко. Его обвинили в шпионаже и создании в Белоруссии агентурной сети. Корреспондента назвали сотрудником главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО), однако в ведомстве заявили, что эта информация не соответствует действительности.

По словам Шаройко, его работу в Белоруссии координировал сотрудник украинского посольства Игорь Скворцов, Минск объявил его персоной нон грата за "несовместимую с дипломатическим статусом деятельность". Киев в ответ выслал белорусского дипломата.

Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины: в участии в конфликте в Донбассе, шпионаже, кибератаках, поставках украинских ракетных двигателей в КНДР, а также в попытке "похитить княжну Анну Ярославну". Россия эти обвинения отвергала. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела кризис.