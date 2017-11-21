Саргсян заявил о необходимости развития армяно-российских отношений

ЕРЕВАН, 21 ноя – РИА Новости. Президент Армении Серж Саргсян на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил о необходимости дальнейшего развития армяно-российских отношений, говорится на сайте главы государства.

"Армяно-российские отношения последовательно развиваются. Нужно и впредь продолжать работу в направлении развития межгосударственных отношений, укрепления дружбы армянского и российского народов", — приводит слова Саргсяна его пресс-служба.

По его словам, в настоящее время эти отношения характеризуются как подлинно союзнические. "Я полностью разделяю это мнение, потому что эти отношения отличаются высоким уровнем политического диалога на всех уровнях, широкой координацией внешнеполитической деятельности, плодотворным сотрудничеством на международных площадках, очень хорошим взаимодействием в экономической, военной, военно-технической, гуманитарной сферах", — сказал президент.

Он подчеркнул в этом плане важность активных взаимных визитов, в рамках которых только за последние несколько месяцев Армению посетили председатель правительства РФ, министры промышленности, образования, здравоохранения, а в эти дни проходит визит министра иностранных дел.

Президент коснулся также совместно проведенных в этом году мероприятий, в частности, Армяно-российского межрегионального форума, Международного форума евразийского партнерства, Армяно-российского молодежного форума, юбилейного 30-го заседания межпарламентской комиссии.