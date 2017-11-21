Глава Приднестровья обсудит в Москве правовые аспекты признания ПМР

ТИРАСПОЛЬ, 21 ноя — РИА Новости. Президент Приднестровья Вадим Красносельский отправился в Москву для участия в круглом столе о признании независимости Приднестровской Молдавской республики (ПМР), сообщила пресс-служба приднестровского лидера.

"Президент ПМР примет участие в работе круглого стола по теме "Политико-правовые основы международного признания независимости Приднестровской Молдавской республики", который будет проведен на московской площадке Федеральной палаты адвокатов", — говорится в сообщении.

К участию в круглом столе приглашены ученые, эксперты, а также представители органов власти России и непризнанной республики.

Ожидается презентация правового заключения по вопросу международного статуса Приднестровья, подготовленного российскими специалистами в области юриспруденции, а также научно-информационного издания "Приднестровье: правовые основы независимости".

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.