Глава Приднестровья обсудит в Москве правовые аспекты признания ПМР

ТИРАСПОЛЬ, 21 ноя — РИА Новости. Президент Приднестровья Вадим Красносельский отправился в Москву для участия в круглом столе о признании независимости Приднестровской Молдавской республики (ПМР), сообщила пресс-служба приднестровского лидера.
К участию в круглом столе приглашены ученые, эксперты, а также представители органов власти России и непризнанной республики.
Ожидается презентация правового заключения по вопросу международного статуса Приднестровья, подготовленного российскими специалистами в области юриспруденции, а также научно-информационного издания "Приднестровье: правовые основы независимости".
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.