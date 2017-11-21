На встречу с Мугабе пришли только пять министров и генпрокурор Зимбабве

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Пять министров и генеральный прокурор Зимбабве пришли на созванную президентом Робертом Мугабе встречу правительства, 17 других членов кабинета выбрали участие в обсуждении возможного процесса импичмента, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
Члены центрального комитета правящей партии "Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт" (ZANU-PF) на специальном заседании сняли Мугабе с руководящих постов партии и призвали его подать в отставку с поста президента страны до полудня понедельника.
В понедельник правящая партия заявила, что решила начать процедуру импичмента Мугабе. Согласно заявлению, начало процедуры импичмента будет дано на заседании парламента Зимбабве во вторник.