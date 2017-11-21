В ГД отреагировали на решение сменить цвет беретов украинских десантников

Реакция на события на Украине. Ноябрь 2017 (63)

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин жестко отреагировал на решение президента Украины Петра Порошенко сменить цвет беретов десантников с голубого на темно-бордовый.

"Как человек, служивший в ВДВ, крайне негативно оцениваю нововведение Порошенко", — заявил Швыткин. По его словам, для десантника голубой берет и тельняшка являются главными атрибутами.

"Каждый десантник знает, что, помимо официально признанного названия "десантные войска", есть ещё "войска дяди Васи", — добавил Швыткин. Депутат отметил, что генерал советской армии Василий Маргелов закладывал в этот атрибут особое значение: по его замыслу, голубой является цветом мирного неба.

Швыткин также заявил, что происходящее на Украине является дискредитацией: "Настоящий десантник никогда не простится с голубым беретом. Это вызывает сожаление, горечь и негодование".

Ранее Петр Порошенко во время выступления по случаю Дня десантника сообщил о решении заменить голубые береты украинских десантников на темно-бордовые. "Это цвет крови десантников, пролитой в боях за Украину, — заявил Порошенко. — Таким образом мы внедряем ещё один стандарт Североатлантического альянса, к членству в котором я твёрдо намерен привести Украину ".

Также Порошенко сообщил, что с 21 ноября украинские Высокомобильные десантные войска (ВДВ) будут переименованы в Десантно-штурмовые войска ВС Украины.