На Бали началось извержение вулкана

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Извержение вулкана Агунг началось на индонезийском острове Бали, сообщает портал Coconuts со ссылкой на агентство по преодолению последствий стихийных бедствий.

"Не паникуйте и не приближайтесь к вулкану на расстояние менее 6-7,5 километра", — заявил глава ведомства в Twitter

Извержение началось в 17.05 по местному времени (12.05 мск). Дым из вулкана поднялся на высоту 700 метров от кратера. Ведомство оценило уровень активности вулкана как второй из четырех возможных, то есть извержение не считается сильным.

В конце сентября в связи с активностью вулкана Агунг на всей территории острова Бали было объявлено чрезвычайное положение. Радиус зоны особой опасности составлял 12 км от кратера вулкана, в качестве меры предосторожности были эвакуированы 144 тысячи человек. Затем уровень угрозы извержения был понижен.