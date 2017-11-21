В ЛНР задержали украинских диверсантов

Ситуация в ДНР и ЛНР. Ноябрь 2017 (275)

ЛУГАНСК, 21 ноя — РИА Новости. В самопровозглашенной Луганской народной республике задержали членов украинской диверсионно-разведывательной группы, говорится в заявлении МВД ЛНР.

Сегодня ночью диверсанты пытались проникнуть на территорию республики, чтобы совершить там теракты.

Сотрудники правоохранительных органов ЛНР задержали большинство подозреваемых, поиск остальных продолжается.

Ранее в ноябре официальный представитель Народной милиции ЛНР сообщил, что украинские диверсионные группы активизировались у линии соприкосновения. Они минируют прилегающие к ней территории и собирают разведданные.