Васильева считает недопустимой травлю школьника, выступившего в бундестаге

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Глава Минобрнауки Ольга Васильева назвала недопустимой травлю школьника из Нового Уренгоя, выступившего в Бундестаге.

"Задача министерства образования, моя как министра — не наказывать, а совершенствовать систему и подходы к обучению и воспитанию. Травля школьника недопустима, особенно людьми, наделенными властью", — приводятся слова Васильевой в сообщении пресс-службы ведомства.

Школьник из Нового Уренгоя рассказал в бундестаге о немецком солдате, участвовавшем в Сталинградской битве. Подросток изучил его биографию по открытым источникам. По словам мальчика, солдат попал в лагерь для военнопленных и не смог вернуться домой — он "умер от тяжелых условий плена". Школьник посетил "захоронения солдат вермахта" вблизи Копейска в Челябинской области, где, по его словам, "увидел невинно погибших людей, среди которых многие хотели жить мирно и не желали воевать".