СМИ: больные чумой мадагаскарцы бегут из клиник из страха перед уколами

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Борьба со вспышкой чумы на Мадагаскаре осложняется поведением пациентов, которые покидают лечебные учреждения из-за страха перед уколами, сообщает Daily Mail.

По словам охранников больниц, они регулярно ловят пациентов, которые пытаются сбежать от врачей. Одному человеку побег удался, но позже из-за плохого самочувствия он вернулся сам.

"Люди не привыкли к больницам…. Мало построить клиники, надо еще, чтобы люди в них ходили", — рассказал журналистам представитель ЮНИСЕФ Жан Бенуа-Манхес.

Так как в стране зафиксирована крайне опасная легочная форма чумы, один больной может заразить до 20 человек, предупреждают медики.

С начала октября жертвами чумы на Мадагаскаре стали свыше 140 человек, заразились и проходят лечение как минимум две тысячи. В прошлом месяце власти из-за боязни распространения инфекции запретили гражданам проводить Фамадихану – ритуальные танцы с покойниками.