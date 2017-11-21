Де Мистура примет участие во встрече сирийской оппозиции "Эр-Рияд-2"

Спецпосланник генсекретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. 19 октября 2017

Спецпосланник генсекретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. 19 октября 2017

ЖЕНЕВА, 21 ноя — РИА Новости. Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура посетит Эр-Рияд для участия во встрече сирийской оппозиции перед началом переговоров в Женеве, старт которых запланирован 28 ноября, заявил официальный представитель женевского отделения ООН Микеле Заккеро.

"Де Мистура сейчас направляется в Саудовскую Аравию, где примет участие во встрече "Эр-Рияд-2", — сказал он.

В Эр-Рияде 22-24 ноября планируется собрание групп и платформ сирийской оппозиции, на котором, как ожидается, будет создана единая делегация для участия в восьмом раунде межсирийских переговоров в Женеве. Накануне встречи в Эр-Рияде координатор Высшего комитета по переговорам оппозиции Сирии подал в отставку со своего поста.

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