Де Мистура примет участие во встрече сирийской оппозиции "Эр-Рияд-2"

ЖЕНЕВА, 21 ноя — РИА Новости. Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура посетит Эр-Рияд для участия во встрече сирийской оппозиции перед началом переговоров в Женеве, старт которых запланирован 28 ноября, заявил официальный представитель женевского отделения ООН Микеле Заккеро.
"Де Мистура сейчас направляется в Саудовскую Аравию, где примет участие во встрече "Эр-Рияд-2", — сказал он.
В Эр-Рияде 22-24 ноября планируется собрание групп и платформ сирийской оппозиции, на котором, как ожидается, будет создана единая делегация для участия в восьмом раунде межсирийских переговоров в Женеве. Накануне встречи в Эр-Рияде координатор Высшего комитета по переговорам оппозиции Сирии подал в отставку со своего поста.
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