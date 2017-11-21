МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Сирийцы, задержанные в Германии по подозрению в причастности к террористической группировке "Исламское государство"*, планировали теракт на рождественской ярмарке в городе Эссен, сообщила телерадиокомпания Hessischer Rundfunk со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.

Ранее генпрокуратура Франкфурта-на-Майне сообщила, что в ходе антитеррористической операции в четырех федеральных землях Германии были задержаны шесть сирийцев в возрасте от 20 до 28 лет. Их подозревают в членстве в ИГ* и подготовке теракта на территории ФРГ. По данным генпрокуратуры, они готовили теракт с применением оружия или взрывчатки.

По предварительной информации, злоумышленники не успели до конца спланировать теракт. Власти пока официально не подтвердили сведения о том, что теракт планировалось совершить именно на рождественской ярмарке в Эссене.

В обысках в рамках антитеррористической операции, которая прошла утром во вторник, участвовали около 500 сотрудников полиции. Всего обыски прошли в восьми квартирах в федеральных землях Гессен, Нижняя Саксония, Северный Рейн-Весталия и Саксония. Полиция изъяла мобильные телефоны, ноутбуки и другие материалы.

По данным телерадиокомпании, четверо подозреваемых прибыли в Германию и подали заявку на получение статуса беженцев в сентябре 2014 года, двое других — в августе и сентябре 2015 года. По информации газеты Welt, подозреваемые участвовали в боевых действиях на территории Сирии на стороне ИГ*. Прокуратура пока не подтвердила эту информацию.

Вечером 19 декабря 2016 года грузовик протаранил ярмарку в центре Берлина, 12 человек погибли, 48 были госпитализированы. Власти Германии заявили, что это был теракт. Объявленный в розыск подозреваемый 24-летний тунисец Анис Амри, который управлял автомобилем, был убит в Милане в перестрелке с полицией.

*Террористическая организация, запрещенная в России