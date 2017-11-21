Численность населения Китая достигла 1,399 миллиарда человек

ПЕКИН, 21 ноя — РИА Новости. Численность населения Китая составила 1,399 миллиарда человек, именно столько граждан зарегистрировано в новой общенациональной базе населения, свидетельствуют данные министерства общественной безопасности КНР.
База данных была сформирована для администрирования социальных сервисов, в том числе, выплаты пенсий, медицинских страховок, регистрации браков.
Формирование единой базы данных осуществлялось под руководством соответствующих отделов министерства общественной безопасности в содействии с министерством образования, министерством человеческих ресурсов и социальной безопасности, министерством гражданской администрации.