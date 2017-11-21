В ДНР за последние сутки из-за обстрелов погиб один человек

ДОНЕЦК, 21 ноя — РИА Новости. Один человек погиб, один получил ранения в результате боевых действий на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики за минувшие сутки, заявил во вторник заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Ранее в ДНР заявили, что украинские силовики около 50 раз за сутки нарушили режим прекращения огня в Донбассе и выпустили по территории республики более 300 мин.

"В результате обстрелов один военнослужащий ДНР погиб и один получил ранения", — сказал Басурин журналистам.