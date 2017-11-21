В ДНР заявили, что сбили украинский беспилотник в районе Докучаевска

ДОНЕЦК, 21 ноя — РИА Новости. Украинские силовики корректировали обстрел подконтрольного самопровозглашенной Донецкой народной республике Докучаевска с помощью беспилотника (БПЛА), который был сбит ополченцами, заявили во вторник в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК).

Ранее в администрации Докучаевска РИА Новости сообщили, что в понедельник вечером город подвергся обстрелу, повреждения получили 11 домов.

"ВС ДНР зафиксировали работу БПЛА ВСУ в районе обстреливаемой территории на высоте досягаемости стрелкового оружия. Отметим, что согласно Меморандуму, подписанному всеми сторонами контактной группы в Минске, применение полетов боевой авиации и БПЛА, за исключением БПЛА, используемых СММ ОБСЕ, запрещено… В 22.15 (совпадает с мск) вооруженными силами ДНР при помощи стрелкового оружия беспилотный летательный аппарат был сбит", — сказал журналистам представитель ДНР в СЦКК.

Докучаевск находится в 40 километрах к югу от Донецка. Город численностью около 25 тысяч человек находится у линии соприкосновения и регулярно подвергается обстрелам. Здесь расположен флюсо-доломитный комбинат, который до конфликта в Донбассе считался одним из крупнейших в Европе.