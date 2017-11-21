Натали Портман сообщила, что постоянно подвергалась домогательствам

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Знаменитая американская актриса Натали Портман рассказала, что за время карьеры постоянно подвергалась домогательствам, пишет журнал New Musical Express.

"Я никогда не была изнасилована, однозначно нет, но я подвергалась домогательствам или дискриминации почти во всем, над чем я когда-либо работала", — цитирует издание речь Портман на фестивале Vulture в Лос-Анджелесе.

В качестве примера актриса рассказала, что один из продюсеров пригласил ее в полет на частном самолете. Когда она приехала, в самолете не оказалось других людей, кроме того, на борту была только двуспальная кровать. Портман сообщила, что продюсер не предпринял никаких действий, однако она чувствовала огромный страх.

"У меня сотня историй", — добавила актриса.

В последнее время разгорелось множество скандалов, связанных с изнасилованиями или сексуальными домогательствами, в центре которых оказываются известные фигуры шоу-бизнеса и киноиндустрии.