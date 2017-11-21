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В мире

Организаторы "Фарнборо" объяснили запрет на участие российской техники

13:4221.11.2017
(обновлено: 14:51 21.11.2017)
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© AFP 2017 / Adrian DennisАвиалайнер Boeing 737 Max во время демонстрационного полета на авиасалоне Фарнборо-2016. Архивное фотоАвиалайнер Boeing 737 Max во время демонстрационного полета на авиасалоне Фарнборо-2016. Архивное фото
© AFP 2017 / Adrian Dennis

ЛОНДОН, 21 ноя — РИА Новости, Мария Табак. Ограничения для российских участников международного авиасалона "Фарнборо" продиктованы указаниями британской организации по контролю за экспортом, заявила РИА Новости представитель организаторов.

Пилотажная группа Стрижи во время выступления на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2015 в подмосковном Жуковском
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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По ее словам, эти меры вызваны эмбарго Евросоюза на импорт оружия и военной техники в Россию и из России.

"И мы рады приветствовать всех участников выставки, российских и других, кто выполняет эти требования", — добавила собеседница агентства.

Она подчеркнула, что для "Фарнборо" очень важно российское участие.

"На авиасалоне-2016 мы принимали значительное количество российских участников, в том числе "Ильюшин", "Иркут", "Ростех", "Сухой", "Вертолеты России", "ОАК", группу компаний "Волга — Днепр", равно как и отдельный российский павильон в зале номер 1, и ожидаем аналогичное участие России в 2018 году", — сказала собеседница агентства.

Истребитель-бомбардировщик Lockheed Martin F-35
© AP Photo / LM Ottero
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На предыдущем авиасалоне Россия представляла исключительно гражданскую технику. Отношения Москвы и Запада обострились после событий на Украине и санкций, введенных против российских оборонных предприятий.

Очередной авиасалон "Фарнборо" пройдет с 16 по 22 июля.

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В мире
Комментарии
33 пользователя оставили 54 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Вадим Викторович
Против нас идёт экономическая, информационная, идеологическая война.
13:54
21.11.2017
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Андрей Андреев
Как англосаки передергивают, это выставка и на ней ни импорта, ни экспорта не бывает.
Все просто это называется недобросовестная конкуренция в угоду янкам.
13:51
21.11.2017
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