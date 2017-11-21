Авиалайнер Boeing 737 Max во время демонстрационного полета на авиасалоне Фарнборо-2016. Архивное фото

Авиалайнер Boeing 737 Max во время демонстрационного полета на авиасалоне Фарнборо-2016. Архивное фото

ЛОНДОН, 21 ноя — РИА Новости, Мария Табак. Ограничения для российских участников международного авиасалона "Фарнборо" продиктованы указаниями британской организации по контролю за экспортом, заявила РИА Новости представитель организаторов.

По ее словам, эти меры вызваны эмбарго Евросоюза на импорт оружия и военной техники в Россию и из России.

"И мы рады приветствовать всех участников выставки, российских и других, кто выполняет эти требования", — добавила собеседница агентства.

Она подчеркнула, что для "Фарнборо" очень важно российское участие.

"На авиасалоне-2016 мы принимали значительное количество российских участников, в том числе "Ильюшин", "Иркут", "Ростех", "Сухой", "Вертолеты России", "ОАК", группу компаний "Волга — Днепр", равно как и отдельный российский павильон в зале номер 1, и ожидаем аналогичное участие России в 2018 году", — сказала собеседница агентства.

На предыдущем авиасалоне Россия представляла исключительно гражданскую технику. Отношения Москвы и Запада обострились после событий на Украине и санкций, введенных против российских оборонных предприятий.

Очередной авиасалон "Фарнборо" пройдет с 16 по 22 июля.