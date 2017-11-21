В Испании задержали подозреваемого в пропаганде терроризма

МАДРИД, 21 ноя — РИА Новости. Национальная полиция Испании задержала в Мелилье (анклав на севере Африки, граница с Марокко) подозреваемого в связях с террористической группировкой "Исламское государство"*, сообщает ведомство.

Задержанный — гражданин Испании, ему 21 год. Сообщается, что он постоянно искал и скачивал из интернета фотографии, видео и тексты, связанные с террористической деятельностью ИГ*, и использовал их для распространения идей радикального исламизма.

Кроме того, он поддерживал связи с людьми, которые занимались вербовкой боевиков для ИГ* и отправкой их в зоны конфликтов. Полиция считает, что степень радикализации задержанного свидетельствует, что он мог в дальнейшем совершить теракт.

В рамках расследования полиция допросит еще двух человек, они также испанцы, 21 и 28 лет. Они подверглись "идеологической обработке" со стороны основного подозреваемого. В частности, по данным полиции, они выражали поддержку исламистам, в том числе в связи с терактами в Каталонии в августе, а также рассматривали возможность совершения терактов.

Семнадцатого августа Испания подверглась террористической атаке. Сначала автофургон въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне. Позже аналогичный инцидент произошел в Камбрильсе в 120 километрах от Барселоны. Жертвами терактов стали 16 человек (15 в Барселоне, одна женщина погибла в Камбрильсе), более 130 пострадали. Ответственность взяла на себя группировка ИГ. Уничтожены восемь террористов, четверо предполагаемых преступников были задержаны, двое отпущены до суда на свободу.

С 26 июня 2015 года, когда в Испании был введен четвертый уровень террористической угрозы из пяти возможных, на территории страны и за ее пределами испанские правоохранительные органы задержали 209 человек по подозрению в террористической деятельности.

*Террористическая организация, запрещенная в России