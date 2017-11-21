Отношения Варшавы и Киева переживают регресс, заявили в МИД Польши

ВАРШАВА, 21 ноя – РИА Новости. Отношения Польши и Украины переживают регресс, заявил во вторник министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский в эфире Польского радио.

"Мы не ведем спор с Украиной, потому что в плоскости политической, дипломатической, военной, экономической и в других мало что изменилось", — сказал Ващиковский, отметив, что в дальнейшем Польша будет поддерживать европейские амбиции Украины.

"Но мы обратили внимание, что Украина отступает от некоторых договоренностей, даже отменяет некоторые выводы, например, по вопросам эксгумации (захоронений поляков на территории Украины – ред.)… После нескольких лет переговоров и диалога у нас не прогресс, а даже регресс. Это от Украины зависит, вернется ли она к переговорам, вернется ли она к реализации договоренностей, которые мы вместе приняли", — подчеркнул глава МИД.

Разногласия между Украиной и Польшей касаются, в первую очередь, вопросов исторической памяти. В Варшаве осуждают позицию Киева по героизации Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА, запрещена в РФ), а также критикуют регулярные акты вандализма по отношению к польским местам памяти на Украине.