Песков рассказал, когда запланирован телефонный разговор Путина с Трампом

БОЧАРОВ РУЧЕЙ, 21 ноя — РИА Новости. Телефонные переговоры президента РФ Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом и королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом запланированы после военных совещаний во вторник, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"После (военных совещаний – ред.), пока мы планируем, что сейчас состоится часть с нашими чешскими коллегами, будет визит, узкий состав, расширенный состав, подписание заявления, затем Путин продолжит совещание по военной оборонной тематике, потом будет серия телефонных разговоров и дальше по плану", — сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о возможном времени телефонных переговоров с президентом США и королем Саудовской Аравии.

Как сказал Песков журналистам, президент РФ во вторник в ходе телефонного разговора с королем Саудовской Аравии расскажет о визите президента Сирии Башара Асада в Сочи.