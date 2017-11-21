Сербия останется нейтральной в военном плане, заявил Вучич

БЕЛГРАД, 21 ноя — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич в ходе встречи со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко подтвердил, что страна останется нейтральной в военном плане.

"Я недавно заявил на встрече в Брюсселе, что Сербия останется нейтральной в военном плане страной", — сказал Вучич во вторник.

Он также подчеркнул, что в Сербии очень благодарны России, российскому руководству за поставку военных самолетов МиГ-29. "Сербия благодаря этому остается более безопасным государством", — сказал президент.

Он выразил уверенность в том, что всегда будет возможность увеличить уровень сотрудничества между Белградом и Москвой.

Глава Сербии также отметил, что Белград не поддерживает антироссийские санкции. "Хочу сделать важное замечание: Сербия не вводила и не будет вводить никаких санкций против российского народа", — отметил Вучич.