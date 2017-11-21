В Индии не менее десяти человек погибли при обрушении завода

НЬЮ-ДЕЛИ, 21 ноя – РИА Новости. По меньшей мере десять человек погибли при обрушении завода на севере Индии, до 25 человек могут находиться под завалами, сообщает во вторник агентство IANS со ссылкой на местные власти.
Взрыв и обрушение здания произошли, когда на месте работали пожарные. Также в здании находились представители местной администрации, которые в итоге оказались под завалами. По данным агентства, речь идет о 20-25 гражданах.
Спасательная операция началась еще в понедельник вечером, когда спасатели нашли три тела. Еще семерых погибших обнаружили в ночь на вторник, двоих человек извлекли из-под завалов живыми, они госпитализированы.
"Спасательная операция продолжится сегодня. Некоторое число людей по-прежнему заблокировано внутри", — цитирует агентство представителя местной администрации.