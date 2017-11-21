Тридцать человек погибли при взрыве в мечети в Нигерии, сообщили СМИ

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Взрыв произошел в мечети города Муби на северо-востоке Нигерии, по меньшей мере, 30 человек погибли, сообщает местный онлайн-телеканал TV360 Nigeria со ссылкой на полицию.

"Нам сообщили, что был взрыв в мечети в Муби, что более 30 человек лишились жизни. Мальчик в возрасте примерно 17 лет с поясом смертника зашел в мечеть вместе с другими верующими", — сказал представитель полиции штата Отхман Абубакар. По его словам, он привел в действие взрывное устройство сразу после молитвы.

По данным полиции, пострадавшие направлены в местные больницы. Точное число раненых не сообщается.

Пока ни одна группировка, действующая в регионе, не взяла ответственность за взрыв.

В Нигерии действует радикальная исламистская группировка "Боко Харам". Ее боевики выступают против западной модели образования и добиваются введения шариата по всей стране. Группировка стоит за большинством терактов, регулярно совершаемых в ответ на направленную против нее военную кампанию, которую проводят Нигер, Камерун и Чад.