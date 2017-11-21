По всей Италии проходит очередная забастовка таксистов

РИМ, 21 ноя — РИА Новости, Александр Логунов. Общенациональная забастовка таксистов проходит во вторник в Италии, услуги такси и сервисов по найму автомобилей с водителем не оказываются по всей стране с 8 утра до 10 вечера.

К протестам против принятия законопроекта, частично либерализующего сектор перевозок, присоединились все профсоюзы таксистов. По их мнению, он облегчит работу международных компаний, которые предоставляют услуги такси через приложения, и таким образом ущемит интересы традиционных перевозчиков.

В рамках стачки профсоюзы по традиции делают исключения для пожилых людей, инвалидов и тех, кого необходимо доставить в больницу.

Почти весь вторник активисты из числа бастующих таксистов будут находиться на акции протеста в Риме у стен министерства транспорта. Стоянки такси по всей столице Италии непривычно пусты.

В конце февраля таксисты Рима и других крупных городов страны бастовали шесть дней подряд. Апофеозом протестов стало 22 февраля, когда на улицы итальянской столицы вышли около тысячи человек, а в результате последовавших столкновений было задержано четыре человека, четверо стражей порядка получили ранения. Последняя общенациональная забастовка таксистов прошла в Италии 23 марта.