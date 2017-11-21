МИНСК, 21 ноя – РИА Новости. Инициатива ЕС "Восточное партнерство" должна быть инструментом развития неполитизированного взаимодействия между странами, заявил во вторник заместитель начальника управления информации белорусского МИД Андрей Шупляк.

"В настоящее время "Восточное партнерство" ЕС в большей степени является форматом сотрудничества, в котором страны-партнеры добиваются признания европейской перспективы. Белоруссия не ставит перед собой такой цели, однако выступает за сохранение и развитие "Восточного партнерства" ЕС как инструмента развития неполитизированного взаимодействия, направленного не против кого-либо, а на решение общих проблем и вопросов, стоящих перед народами и государствами нашего региона", — говорится в комментарии Шупляка, распространенном пресс-службой МИД.

По его словам, "Белоруссия заинтересована в продолжении участия в "Восточном партнерстве", которое должно стать очевидно полезным для граждан Белоруссии и ЕС, облегчив условия ведения бизнеса, контакты между людьми, связи в различных сферах, повысив уровень объективных знаний друг о друге".

Замначальника пресс-службы подчеркнул, что Минск хотел бы видеть саммит "Восточного партнерства" ЕС как "максимально деполитизированное мероприятие, вносящее тем самым вклад в устранение факторов разобщенности в большой Европе".

"Именно эти цели – дальнейшее развитие отношений между Белоруссией и ЕС, прагматичное укрепление "Восточного партнерства" ЕС и принятие мер, не углубляющих противоречия, а способствующих разрядке напряженности в нашем общем регионе, – являются основой нашей позиции к саммиту "Восточного партнерства", — говорится в комментарии.

Очередной саммит "Восточного партнерства" запланирован на 24 ноября. Программа является политической инициативой ЕС, которая направлена на сближение с Евросоюзом шести стран — Армении, Азербайджана, Белоруссии, Грузии, Молдавии и Украины. Она предусматривает значительное повышение уровня политического взаимодействия, широкую интеграцию бывших советских республик в экономику ЕС и увеличение объемов предоставляемой им финансовой помощи. При этом участие в программе не предполагает перспективы членства в ЕС.