Депутат Госдумы о речи школьника в бундестаге: проблема в образовании

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Выступление российского школьника в Бундестаге, посвященное "невинным" солдатам вермахта, заставляет задуматься о серьёзных проблемах во всей системе образования в РФ, заявил глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов.

"Маленький эпизод (выступление — ред.), который вызвал эмоциональную реакцию, заставляет всех нас думать об очень серьёзных проблемах, связанных со всей системой образования", — заявил Никонов, выступая на парламентских слушаниях в Госдуме.

По его словам, назрела пора для серьёзного разговора о стратегии развития образования, стратегии развития исторической науки в России и преподавания истории в целом.

В своем выступлении, запись которого опубликована на Youtube, школьник из Нового Уренгоя рассказал о немецком солдате, участвовавшем в Сталинградской битве, чью биографию ему удалось изучить благодаря информации из открытых источников. По словам подростка, солдат попал в лагерь для военнопленных и вернуться домой не смог, так как "умер от тяжелых условий плена".

Школьник, изучая биографию солдата, посетил "захоронения солдат вермахта" вблизи Копейска в Челябинской области, где, по его словам, "увидел невинно погибших людей, среди которых многие хотели жить мирно и не желали воевать".