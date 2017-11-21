Порошенко сообщил о выполнении одного из главных требований евромайдана

КИЕВ, 21 ноя — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что одно из ключевых требований "евромайдана" власти выполнили: соглашение о политической ассоциации и зоне свободной торговли с Евросоюзом с 1 сентября вступило в силу.
"Революция достоинства" стала еще одним доказательством извечного стремления украинского народа к свободе и независимости. Ее годовщину мы отмечаем уже четвертый раз, но в этом году впервые могу отчитаться обществу, что одно из ключевых требований Майдана выполнено: Соглашение о политической ассоциации и зоне свободной торговли с Европейским союзом с 1 сентября вступило в силу", — заявил президент во вторник, его выступление в Киеве транслировали украинские телеканалы.
Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента — экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут", которые отрицают причастность к убийствам. Янукович заявлял, что не отдавал приказа стрелять по мирным митингующим и даже отдал указание вывести все подразделения милиции из Киева.