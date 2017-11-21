Порошенко сообщил о выполнении одного из главных требований евромайдана

КИЕВ, 21 ноя — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что одно из ключевых требований "евромайдана" власти выполнили: соглашение о политической ассоциации и зоне свободной торговли с Евросоюзом с 1 сентября вступило в силу.

Украина 21 ноября отмечает "День достоинства и свободы", посвященный годовщине начала акций протеста в Киеве в 2013 году ("евромайдана").

"Революция достоинства" стала еще одним доказательством извечного стремления украинского народа к свободе и независимости. Ее годовщину мы отмечаем уже четвертый раз, но в этом году впервые могу отчитаться обществу, что одно из ключевых требований Майдана выполнено: Соглашение о политической ассоциации и зоне свободной торговли с Европейским союзом с 1 сентября вступило в силу", — заявил президент во вторник, его выступление в Киеве транслировали украинские телеканалы.

Главная киевская площадь — майдан Незалежности (площадь Независимости) — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Результатом столкновений, в ходе которых оппозиция неоднократно применяла огнестрельное оружие и "коктейли Молотова", стали десятки человеческих жертв с обеих сторон.

Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента — экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут", которые отрицают причастность к убийствам. Янукович заявлял, что не отдавал приказа стрелять по мирным митингующим и даже отдал указание вывести все подразделения милиции из Киева.