Лавров считает, что переговоры по Карабаху не завершатся быстро

Ситуация в Нагорном Карабахе в 2017 году (502)

ЕРЕВАН, 21 ноя — РИА Новости. Переговоры по карабахскому урегулированию не завершатся быстро, считает министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Но я бы не высказывал такого чрезмерного оптимизма. Проблема трудная, и весь опыт наших переговоров говорит о том, что быстро они не завершатся", — сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров со своим армянским коллегой Эдвардом Налбандяном.

При этом Лавров отметил, что полезным является позитивный отзыв президентов Армении и Азербайджана о результатах их встречи, прошедшей ранее в Женеве.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом.

С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.