Лавров считает, что переговоры по Карабаху не завершатся быстро

ЕРЕВАН, 21 ноя — РИА Новости. Переговоры по карабахскому урегулированию не завершатся быстро, считает министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Но я бы не высказывал такого чрезмерного оптимизма. Проблема трудная, и весь опыт наших переговоров говорит о том, что быстро они не завершатся", — сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров со своим армянским коллегой Эдвардом Налбандяном.
При этом Лавров отметил, что полезным является позитивный отзыв президентов Армении и Азербайджана о результатах их встречи, прошедшей ранее в Женеве.
С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.