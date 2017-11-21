МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Евросоюз ввел санкции против губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова, говорится в официальном журнале ЕС.

ЕС объяснил этот шаг тем, что Овсянников работал над интеграцией в Россию "незаконно присоединенного Крымского полуострова".

"Таким образом он ответственен за поддержку или проведение действий или политики, которая подрывает или угрожает территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", — заключили в Евросоюзе.

В сентябре Совет Евросоюза продлил индивидуальные санкции против граждан и юридических лиц, которых ЕС обвиняет в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины. В список входят 149 человек и 38 юридических лиц. Им запретили въезд в Евросоюз и заморозили их активы.

Снятие санкций ЕС увязывает с "выполнением Россией Минских соглашений". Москва считает такой подход абсурдным, поскольку Россия не входит в число сторон внутриукраинского конфликта. В Кремле не раз подчеркивали, что санкции не способны решить ни одну из задач, которые ставит Евросоюз в отношениях с Россией.