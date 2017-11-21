В Австралии паук взял девушку "в заложники" в ее машине

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Жительница Австралии Бианка Меррик не смогла выйти из собственной машины, испугавшись большого паука, заползшего внутрь.

Девушка сняла его на видео и рассказала порталу Storyful о том, что почувствовала, когда увидела.

"Я ехала домой с работы, посмотрела наверх и увидела, что он уставился на меня. Я думала о том, чтобы остановиться, но не знала, как мне выйти из машины. Поэтому я решила, что лучшим вариантом для меня будет продолжать движение и в течение 20 самых долгих минут в моей жизни делать вид, что его там нет", — объяснила она.

По словам Меррик, она приехала домой, вышла из машины, закрыла дверь, пошла спать и сделала вид, что "ничего этого не было". Утром она вернулась с метлой и средством от жуков, но паука уже не было.