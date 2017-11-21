ЕС выделил Киеву 700 млн евро на ядерную безопасность за почти 30 лет

КИЕВ, 21 ноя — РИА Новости. Евросоюз предоставил Украине более 700 миллионов евро на поддержку ядерной безопасности с начала 1990-х годов, сообщил во вторник на пресс-конференции представитель делегации ЕС на Украине и руководитель соответствующей дирекции по обращению с энергией и защиты окружающей среды Йоханнес Бауер.

Евросоюз предоставляет помощь Украине по многим направлениям с 2014 года, когда было введено в действие соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС. Однако помощь в сфере ядерной безопасности европейские страны начали предоставлять Киеву в начале 1990-х годов.

"С того времени (с начала 1990-х — ред.) ЕС предоставил Украине помощь в размере более 700 миллионов евро на поддержку безопасности. С того времени и до сих пор мы считаем это направление относительно предоставления поддержки ЕС нашим соседям приоритетным", — сказал Бауер.

По его словам, вопрос радиоактивных отходов и обращения с ними, а также загрязненных территорий является основной проблемой и вызовом для Украины на сегодня.

Ранее Госстат сообщил, что в целом за три квартала этого года на закупку ядерного топлива Украина потратила более 331 миллиона долларов, и почти 221 миллион долларов был потрачен на закупку российского ядерного топлива. Остальная сумма — 110,198 миллиона долларов — была потрачена на закупку ядерного топлива у Швеции.